Кремль прокомментировал размещение ПВО на крышах Москвы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны для получения подробной информации о размещении систем ПВО на крышах зданий в Москве.

Ранее в телеграм-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, размещенных в разных точках Москвы. В частности установка ПВО была замечена на здании Минобороны.

«Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны»,— уточнил Песков.

Издание Bloomberg утверждает, что дополнительное развертывание систем ПВО организовали после атак беспилотников в конце прошлого года на военных базах в Саратове и Рязани.