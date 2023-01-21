Кремль прокомментировал размещение ПВО на крышах Москвы

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны для получения подробной информации о размещении систем ПВО на крышах зданий в Москве.
Ранее в телеграм-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, размещенных в разных точках Москвы. В частности установка ПВО была замечена на здании Минобороны.
«Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны»,— уточнил Песков.
Издание Bloomberg утверждает, что дополнительное развертывание систем ПВО организовали после атак беспилотников в конце прошлого года на военных базах в Саратове и Рязани.
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