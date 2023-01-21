НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль прокомментировал размещение ПВО на крышах Москвы

Источник:
Sibnet.ru
743 8
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны для получения подробной информации о размещении систем ПВО на крышах зданий в Москве.

Ранее в телеграм-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, размещенных в разных точках Москвы. В частности установка ПВО была замечена на здании Минобороны.

«Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны»,— уточнил Песков.

Издание Bloomberg утверждает, что дополнительное развертывание систем ПВО организовали после атак беспилотников в конце прошлого года на военных базах в Саратове и Рязани.

Еще по теме
Стартовала подготовка к выборам президента России
Депутат Госдумы допустил вхождение Украины в состав России
Путин тайно окунулся в прорубь на Крещение
Путин провозгласил неизбежность победы на Украине
смотреть все
Политика #Россия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (8)
Картина дня
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
США посоветовали Украине отказаться от наступательных действий
Кремль прокомментировал размещение ПВО на крышах Москвы
Стартовала подготовка к выборам президента России
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

ага тоже удивило, с учетом что их население в 3раза больше и кучкуются на побережье, у них 2млн))) у...

GammiPluh

К сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...