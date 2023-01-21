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Росавтодор повысит тариф «Платон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тариф государственной системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам пересчитают 1 февраля 2023 года, сообщает Росавтодор.

Он повысится на 30 копеек — с текущих 2,54 рубля за километр до 2,84 рубля, отмечается в сообщении. Повышение связано с плановой ежегодной индексацией тарифа. В прошлом году «Платон» подорожал на 20 копеек за километр.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год, напомнило ведомство.

На сегодня в «Платоне» зарегистрировано свыше 1,729 миллиона грузовиков массой более 12 тонн. За время работы системы в Федеральный дорожный фонд поступило более 212,6 миллиарда рублей.

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