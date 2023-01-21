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США посоветовали Украине отказаться от наступательных действий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Власти США призвали Украину воздержаться от начала наступления до того, как Киев получит запрошенные поставки военной помощи.

Американская сторона также настаивает, что Киеву не следует принимать решение о контрнаступлении, пока не завершится подготовка военнослужащих ВСУ, передает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

США ранее объявили о расширении военной помощи Украине. В рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву зенитный ракетный комплекс NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avenger.

При этом Украине пока не удалось добиться поставок тяжелых танков западного производства. В частности, Киев рассчитывает, что ему передадут немецкие танки Leopard и Leopard 2 или американские Abrams.

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Политика #Мир #Конфликты
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