США посоветовали Украине отказаться от наступательных действий

Власти США призвали Украину воздержаться от начала наступления до того, как Киев получит запрошенные поставки военной помощи.

Американская сторона также настаивает, что Киеву не следует принимать решение о контрнаступлении, пока не завершится подготовка военнослужащих ВСУ, передает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

США ранее объявили о расширении военной помощи Украине. В рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву зенитный ракетный комплекс NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avenger.

При этом Украине пока не удалось добиться поставок тяжелых танков западного производства. В частности, Киев рассчитывает, что ему передадут немецкие танки Leopard и Leopard 2 или американские Abrams.