Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Российское подразделение Toyota возобновило прямые поставки автомобильных запчастей в страну. Toyota стала первой среди зарубежных автокомпаний, которые пошли на этот шаг в условиях санкций.
В марте компания из-за логистических проблем и санкционных ограничений приостановила работу в России, пишут «Известия». Роспотребнадзор и «Общественная потребительская инициатива» в июне подали на компанию в суд.
В иске они требовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. В ходе рассмотрения дела в декабре компания подтвердила начала импорта запчастей, предоставив документы.
Управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций Андрей Щербаков уточнил, что компания принимает все возможные меры, чтобы защитить интересы российский клиентов.
GammiPluhК сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...
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DisobedientКонечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....