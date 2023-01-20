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Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: danielctw / Attribution License

Российское подразделение Toyota возобновило прямые поставки автомобильных запчастей в страну. Toyota стала первой среди зарубежных автокомпаний, которые пошли на этот шаг в условиях санкций.

В марте компания из-за логистических проблем и санкционных ограничений приостановила работу в России, пишут «Известия». Роспотребнадзор и «Общественная потребительская инициатива» в июне подали на компанию в суд.

В иске они требовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. В ходе рассмотрения дела в декабре компания подтвердила начала импорта запчастей, предоставив документы.

Управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций Андрей Щербаков уточнил, что компания принимает все возможные меры, чтобы защитить интересы российский клиентов.

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