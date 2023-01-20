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Зеленский нашел новое оружие против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Новым оружием Украины и Запада против России должно стать время, заявил президент этой страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы должны ускориться! Время должно стать нашим с вами оружием так же, как ПВО и артиллерия, бронемашины и танки, о которых мы с вами говорим. Кремль должен проиграть», — отметил Зеленский.

Украинский лидер признал, что «время пока остается российским оружием», однако каждая единица вооружений помогает Киеву противостоять Москве. Он подчеркнул, что пушкам «нельзя противопоставить слова».

Пентагон ранее объявил, что Киев получит очередной пакет военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker. При этом Украина просит у Запада тяжелые танки.

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Политика #Мир
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