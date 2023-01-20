Стартовала подготовка к выборам президента России

Центризбирком начал подготовку к старту президентской избирательной кампании, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, сейчас проводится активная работа по подготовке технической базы, а также цифровой, методологической, организационной и кадровой.

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — отметила глава ЦИК.

Выборы президента в России должны пройти весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.