Стартовала подготовка к выборам президента России

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Центризбирком начал подготовку к старту президентской избирательной кампании, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, сейчас проводится активная работа по подготовке технической базы, а также цифровой, методологической, организационной и кадровой.
«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — отметила глава ЦИК.
Выборы президента в России должны пройти весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.
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