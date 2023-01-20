WhatsApp получил новую функцию

Новая функция «Сообщить себе» появилась в WhatsApp, она позволяет пользователям мессенджера отправлять сообщения самим себе.

Воспользоваться функцией можно после установки последнего обновления программы. Для этого нужно перейти в Google Play или App Store, найти страницу WhatsApp и нажать там кнопку «Обновить», пишет The Verge.

Разработчики отмечают, что функция «Сообщить себе» — аналог записной книжки, где можно оставлять различные заметки. Пообщаться с собой у пользователей, как могут подумать некоторые из названия, не получится.

Например, ссылку на недочитанную на смартфоне статью можно отправить в чат с самим собой и потом из WhatsApp открыть ее на компьютере. Схожая функция, которая называется «Избранное» длительное время уже доступна в Telegram.