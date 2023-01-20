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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей

Источник:
ТАСС
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Конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, НАТО все больше в него вовлекается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля указал на приверженность других стран «заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя». Этот драматическое заблуждение, и Запад еще неоднократно будет о нем жалеть, отметил Песков.

«Поэтому все действительно идет к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — подытожил он.

Тема: Военная операция на Украине
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