Как довести быстрый интернет до каждой точки дома

Слабый и нестабильный сигнал домашнего интернета — одна из самых частых жалоб. Есть несколько способов и устройств, способных его усилить.

Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в отдаленных от роутера местах квартиры, частного дома или дачи. Мощности Wi-Fi роутера на хватает для стабильного покрытия всей площади.

Во-первых, на роутер можно установить более мощные антенны. Это вариант подойдет, если устройство поддерживает их замену, и они имеют унифицированный разъем SMA.

Большинство роутеров оснащены штатными антеннами с коэффициентом усиления 2 — 3 dBi. Использование антенн с большим усилением расширит зону покрытия. Но в большой квартире или доме кардинально решить проблему они вряд ли смогут. Дело не только в расстоянии, но и в препятствиях, в том числе стенах.

Во-вторых, можно установить дома или на даче Wi-Fi репитер — ретранслятор сигнала. Это довольно простое устройство, которое включается в розетку. Главное подобрать оптимальное место, чтобы у него не было своих «мертвых зон».

Но у репитеров есть минус. Они работает на том же канале, что и роутер, а значит будут «резать» общую скорость интернета дома. К тому же создают дополнительные помехи.

В третьих, можно протянуть интернет до отдаленных мест по обычной электропроводке. Технология Power Line Communication (PLC) позволяет передавать по ней интернет, ТВ и другие сигналы со скоростью до 1 гигабита в секунду. Для этого нужно всего пару PLC-адаптеров. Один подключается в розетку у роутера, второй — в месте, где проблемы с интернетом.