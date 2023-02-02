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Как довести быстрый интернет до каждой точки дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Слабый и нестабильный сигнал домашнего интернета — одна из самых частых жалоб. Есть несколько способов и устройств, способных его усилить.

Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в отдаленных от роутера местах квартиры, частного дома или дачи. Мощности Wi-Fi роутера на хватает для стабильного покрытия всей площади.

Во-первых, на роутер можно установить более мощные антенны. Это вариант подойдет, если устройство поддерживает их замену, и они имеют унифицированный разъем SMA.

Большинство роутеров оснащены штатными антеннами с коэффициентом усиления 2 — 3 dBi. Использование антенн с большим усилением расширит зону покрытия. Но в большой квартире или доме кардинально решить проблему они вряд ли смогут. Дело не только в расстоянии, но и в препятствиях, в том числе стенах.

Во-вторых, можно установить дома или на даче Wi-Fi репитер — ретранслятор сигнала. Это довольно простое устройство, которое включается в розетку. Главное подобрать оптимальное место, чтобы у него не было своих «мертвых зон».

Но у репитеров есть минус. Они работает на том же канале, что и роутер, а значит будут «резать» общую скорость интернета дома. К тому же создают дополнительные помехи.

В третьих, можно протянуть интернет до отдаленных мест по обычной электропроводке. Технология Power Line Communication (PLC) позволяет передавать по ней интернет, ТВ и другие сигналы со скоростью до 1 гигабита в секунду. Для этого нужно всего пару PLC-адаптеров. Один подключается в розетку у роутера, второй — в месте, где проблемы с интернетом.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...