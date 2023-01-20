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Морозы вернутся в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Холод
Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 27 градусов придут в Новосибирск в выходные, в понедельник немного потеплеет, сообщает пресс-центр мэрии города.

В субботу и воскресенье в Новосибирске прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 27 градусов мороза, ночью до 36 градусов мороза.

21 января ожидается температура ночью 29-31 градусов мороза, а днем -25-27 градусов, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах будет сильная гололедица.

22 января – температура ночью составит 34-36 градусов мороза, днем 19-21 градус мороза, ветер южный 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

В понедельник к утру произойдет повышение температуры до 21 градуса мороза, но будет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура днем составит 10-21 градус мороза. Ночью ожидается небольшой снег, днем – снег, местами метель.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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