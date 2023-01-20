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Английская футболистка рассказала, как фото с Путиным спасло ей жизнь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: James Boyes from UK / CC BY 2.0

Экс-футболистка сборной Англии и лондонского «Арсенала» Алекс Скотт рассказала, как фото с Владимиром Путиным спасло ей жизнь во время чемпионата мира 2018 года.

Скотт описала ситуацию в автобиографии «Как (не) быть сильной». На ЧМ-2018 она работала экспертом Би-би-си. Канал предоставлял сотрудникам автомобили, но однажды экс-футболистка вызвала Uber.

Приехал «лысый коренастый мужчина с ухмылкой на лице». Он, используя переводчик Google, начал писать, что девушку больше никто не увидит и он убивает таких, как она.

«"Путин! В то утро я была с Путиным! Ты не можешь убить меня. Я должна завтра встретиться с Путиным". Он начал смеяться: "Никто не встречается с Путиным". Тогда я стала перебирать фотографии с утреннего визита в Кремль, которые попали в газеты», — так решила спасись Скотт.

Встреча президента России Владимира Путина с мировыми легендами футбола
Фото: © пресс-служба президента РФ

После того как таксист увидел фото, он перестал угрожать девушке, но когда Скотт выходила из машины, попытался ее поцеловать. 

Скотт была одной из приглашенных на встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Помимо Скотт с главой РФ встречались президент ФИФА Джанни Инфантино, экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд, бывший игрок команды Германии Лотар Маттеус и другие.

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GammiPluh

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Nik3316

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Disobedient

Конечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....

Disobedient

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