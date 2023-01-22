НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с пропагандой ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
242 0
Мультискрин на Wink
Фото: © Sibnet.ru

Российские видеосервисы начали удалять контент, который РКН относит к пропаганде ЛГБТ. Некоторые фильмы уже пропали из коллекций онлайн-кинотеатров.

Первыми под раздачу попали фильмы «Горбатая гора» (Ivi) и «Назови меня своим именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink).

Также пропаганда ЛГБТ, согласно списку РКН, присутствует в некоторых эпизодах первого сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» сервиса Amediateka, некоторые эпизоды первого сезона сериала «Будет больно».

Ранее в киносервисах были изменены переводы и вырезаны сцены в таких сериалах как «Секс в большом городе» и «Белый лотос».

Еще по теме
The Last of Us: контрабандист и девочка Элли отправляются в путь
Фильмы с Марком Эйдельштейном, которые скоро выйдут
Кэмерон изменит «Аватара 3» из‑за критики второго фильма
Сериал «Царская прививка» про вакцинацию покажут на «России»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Россия ввела санкции против Евросоюза
Экстрасенс назвала дату окончания СВО
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
51
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
33
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
27
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей