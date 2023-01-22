Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с пропагандой ЛГБТ

Российские видеосервисы начали удалять контент, который РКН относит к пропаганде ЛГБТ. Некоторые фильмы уже пропали из коллекций онлайн-кинотеатров.

Первыми под раздачу попали фильмы «Горбатая гора» (Ivi) и «Назови меня своим именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink).

Также пропаганда ЛГБТ, согласно списку РКН, присутствует в некоторых эпизодах первого сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» сервиса Amediateka, некоторые эпизоды первого сезона сериала «Будет больно».

Ранее в киносервисах были изменены переводы и вырезаны сцены в таких сериалах как «Секс в большом городе» и «Белый лотос».