Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с пропагандой ЛГБТ

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Российские видеосервисы начали удалять контент, который РКН
относит к пропаганде ЛГБТ. Некоторые фильмы уже пропали из коллекций
онлайн-кинотеатров.
Первыми под раздачу попали фильмы «Горбатая гора» (Ivi) и «Назови меня своим
именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink).
Также пропаганда ЛГБТ, согласно списку РКН, присутствует в
некоторых эпизодах первого сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток» сервиса
Amediateka, некоторые эпизоды первого сезона сериала «Будет больно».
Ранее в киносервисах были изменены переводы и вырезаны сцены в таких сериалах как «Секс в большом городе» и «Белый лотос».