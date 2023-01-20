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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США поставят Украине вооружение на $2,5 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты выделили Украины новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 миллиметров.

Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, США намерены поставить Украине 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 95 тысяч 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм.

В рамках нынешнего транша США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, примерно 2 тысячи противотанковых ракет.

По оценке Пентагона, в целом с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 26,7 миллиардов долларов.

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