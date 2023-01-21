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Фильмы с Марком Эйдельштейном, которые скоро выйдут

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Марк Эйдельштейн блеснул в сериале «Монастырь», второстепенная роль в нашумевшем проекте приковала к юному актеры внимание многих зрителей. Когда ждать новые фильмы с участием Эйдельштейна?

Эйдельштейну 20 лет. За время своей карьеры он снялся в девяти фильмах и сериалах. После роли в «Монастыре» молодого актера начали сравнивать с Тимоте Шаламе и пророчить большой успех в кино.

«Праведник»

Ближайший фильм с участием Эйдельштейна, который увидят зрители, — военная драма «Праведник».

События в фильме развернутся в 1942 году. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы.

Марк Эйдельштейн в «Праведнике» играет роль второго плана. Ключевые персонажи достались Александру Яценко, Сергею Маковецкому, Федору Добронравову, Евгений Ткачук. Премьера — 16 февраля.

«Сто лет тому вперед»

Главная роль Эйдельштейна ждет в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед». Там он сыграет современного парня Колю Герасимова, а пару в кадре составит засекреченная на момент публикации актриса, сыгравшая Алису Селезневу.

По сюжету, Коля Герасимов живет в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба Вселенной.

Создатели фильма пока держат подробности проекта в тайне. Известно, что помимо Эйдельштейна в кадре появятся Виктория Исакова и Константин Хабенский. Премьера запланирована на 23 декабря.

«Краш»

Еще один фильм с второстепенным участием Марка Эйдельштейн — комедия «Краш» про школьную жизнь. Картина еще не получила дату выхода, но известен будущий сюжет и актерский состав.

По сюжету, в подмосковной школе случился скандал. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского у учеников на экранах начал мелькать дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна, шокированная произошедшим, пытается выяснить имя хулигана, показавшего неприличную фотографию.

Кроме Эйдельштейна в фильме задействованы Равшана Куркова, Макар Запорожский, Валентина Мазунина, Юрий Чурсин, Зоя Кайдановская, Мария Шукшина, Елена Валюшкина, Наталья Бочкарева, Мария Кравченко.

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GammiPluh

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Snikolas

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Disobedient

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