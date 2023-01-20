Ученые реконструировали облик юного неандертальца

Ученые из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановили внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца, череп которого был найден в 1938 году в пещере Тешик-Таш в Узбекистане.

Его череп — единственный сохранившийся целиком череп азиатского неандертальца и первая окаменелость останков этого вида людей, обнаруженная в Азии, приводит РИА Новости слова Музея антропологии МГУ, академика РАН Александра Бужилова.

Останки мальчика были в неглубокой яме. Там же нашли пять пар рогов сибирского горного козла и скелеты птиц. Это говорит о том, что ребенок был похоронен с соблюдением ритуалов.

Только в 2021 году удалось доказать, что мальчик относится к неандертальцам.