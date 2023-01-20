Стартовали съемки 11‑го сезона «Склифосовского»

Склиф ждут большие перемены в 11 сезоне, съемки продолжения сериала «Склифосовский» уже начались, сообщила пресс-служба канала «Россия».

В 11 сезоне «Склифосовского» появится новый главврач (Роман Мадянов). Он устроит всему отделению внеплановую аттестацию.

Сюжет 11 сезона «Склифосовского»

Завотделением Ирина Павлова (Елена Яковлева) «теряет» сразу трёх врачей, но находит новых: супруги Пастуховы (Ольга Павловец, Дмитрий Миллер) возвращаются в Москву. Марина Нарочинская (Мария Куликова) получает в наследство дом, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина (Максим Аверин).

Ирина Федоровна (Нина Усатова) попадает под горячую руку нового начальника и ее увольняют. Теперь она — няня Брагиных. Нина (Анна Якунина) вьет гнездо для большой семьи, но вдруг на пороге появляется гость из прошлого. Костик (Владимир Жеребцов) утопает в административных делах и порой забывает про семью.

В отделении объявлен карантин. Кривицкий (Андрей Ильин), как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом.

Премьера 11-го сезона «Склифосовского» состоится на канале «Россия», дата выхода пока не сообщается.