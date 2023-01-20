Стартовали съемки 11‑го сезона «Склифосовского»

Склиф ждут большие перемены в 11 сезоне, съемки продолжения сериала «Склифосовский» уже начались, сообщила пресс-служба канала «Россия».
В 11 сезоне «Склифосовского» появится новый главврач (Роман Мадянов). Он устроит всему отделению внеплановую аттестацию.
Сюжет 11 сезона «Склифосовского»
Завотделением Ирина Павлова (Елена Яковлева) «теряет» сразу трёх врачей, но находит новых: супруги Пастуховы (Ольга Павловец, Дмитрий Миллер) возвращаются в Москву. Марина Нарочинская (Мария Куликова) получает в наследство дом, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина (Максим Аверин).
Ирина Федоровна (Нина Усатова) попадает под горячую руку нового начальника и ее увольняют. Теперь она — няня Брагиных. Нина (Анна Якунина) вьет гнездо для большой семьи, но вдруг на пороге появляется гость из прошлого. Костик (Владимир Жеребцов) утопает в административных делах и порой забывает про семью.
В отделении объявлен карантин. Кривицкий (Андрей Ильин), как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом.
Премьера 11-го сезона «Склифосовского» состоится на канале «Россия», дата выхода пока не сообщается.
GammiPluhК сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...
DisobedientКонечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....
Nik3316ага тоже удивило, с учетом что их население в 3раза больше и кучкуются на побережье, у них 2млн))) у...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...