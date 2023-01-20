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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Почему бороды военных в СВО стали причиной публичного спора

Источник:
Sibnet.ru
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Отставные генералы-депутаты набросились с критикой на российских военных, отрастивших бороды в зоне специальной военной операции. За бойцов заступились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спор по поводу бород в зоне СВО вспыхнул после заявления депутата Госдумы генерала Виктора Соболева. «При любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — сказал депутат.

Эти слова вызвали волну возмущения в соцсетях. Люди негодовали: вместо помощи бойцам, действующих в тяжелейших условиях, тыловые деятели вновь взялись за наведение «дисциплины».

«80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — ответил депутату Пригожин. «Война — время активных и смелых, а не гладковыбритых», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Кадыров посоветовал авторам подобных инициатив заняться полезным делом, а не придираться к бойцам. Он попросил спикера Госдумы отправить блюстителей устава на передовую. «Эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба», — написал Кадыров в своем телеграм-канале

«Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы — что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице!» — язвительно отметил Кадыров.

Извечный спор

Соболев не устоял под натиском критики и скорректировал свою позицию. Он пояснил, что выступает не «против бород», а против неопрятности солдат. Его поддержал депутат Госдумы генерал Виктор Заварзин. «Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек», — пояснил он.

О том, что в зоне СВО стали принуждать к уставным порядкам сообщили военкоры. «Не знаю, с чем это связано, но сейчас в войсках начались серьезные новые/старые веяния. Кроме попыток запретить "неуставной" автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать», — написал военный эксперт Даниил Безсонов.

Борьба с бородами стала отражением извечного конфликта между фронтовиками и блюстителями воинской дисциплины из глубокого тыла. Первые живут в суровой реальности, которую вторые совершенно не понимают .

Устав внутренней службы Вооруженных сил не содержит прямого запрета на ношение борода. В нем о ней вообще ничего не говорится. В уставе сказано лишь о том, что прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты. Ну а то, что не разрешено, часто запрещено.

И это характерно не только для российской армии. Бойцы Сил специальных операций США отвоевали себя право на ношение бород в Афганистане и Ираке. Аргументы у спецназовцев были следующие: растительность на лице помогает смешаться с местным населением, защищает от ветра и пыли, а также сбивает с толку снайперов.

Со времен операции США в Афганистане в обиход военных вошло новое понятие «тактическая борода».

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