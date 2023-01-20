Всего 5% пользователей установили Android 13

Спустя полгода после выпуска Android 13 установлена всего на 5,2% устройств. Это значительно хуже успехов Apple — новая iOS 16 используется на 70% iPhone.

В отчете Google по распространению ОС на начало 2023 года сообщается, что на Android 13 приходится 5,2% устройств. Android 12 и 12L заняли 18,9% от общего числа смартфонов. Доля двенадцатой версии растет, в августе она составляла 13,5%. Количество пользователей более старых операционных систем постепенно снижается.

Низкая скорость внедрения Android 13 объясняется сложностью ее обновлений. Google занимается только ОС, а вот ее адаптация и апгрейд лежат на плечах разработчиков смартфонов и может занимать месяцы.

Например, Samsung перевел на Android 13 только премиальный сегмент, а средние и бюджетные устройства не адаптирует. Так поступают и другие разработчики. По данным Counterpoint Research, топовые смартфоны стали продаваться хуже, что сказывается и на распространении ОС.

У конкурента в лице Apple ассортимент моделей ниже, а обновления значительно доступнее. По данным Mixpanel, iOS 16 установлена на 70% iPhone, а доля пользователей с iOS 15 около 20%.