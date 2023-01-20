Google позволит пользователям Meet присоединяться к конференциям Zoom. Поддержка работает в обе стороны, но в таких беседах будут отключены некоторые функции.

Подключение доступно без оформления подписки и станет встроенной функцией мессенджеров, сообщается в блоге Google Workspace. Некоторые опции, например, проводной доступ и поддержка двух экранов, будут недоступны при таком типе конференций.

Будет поддерживаться регистрация по расписанию, подключение с помощью кода собрания и возможность настройки присоединения без уведомления (обход лобби) в любом направлении.

Чтобы подключиться к конференции Zoom из Google Meet, нужно нажать «Присоединиться или начать собрание» и выбрать Zoom из всплывающего списка. При этом администратор должен разрешить подключение из стороннего сервиса в настройках.

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Из комнаты Zoom к собранию, организованному с помощью Google Meet, можно присоединиться по специальному коду (токену). Администратор конференции может найти его в разделе «Управление комнатами» в настройках беседы.

Это не первый случай «дружбы» Google Meet и стороннего сервиса. Он уже поддерживает совместные конференции с Cisco Webex и Pexip. Администраторы начали получать доступ к настройкам взаимодействия с Zoom с 19 января, а конечные постепенно с 26 января.