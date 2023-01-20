Почта России запустила в Новосибирске доставку посылок за час

Срочная доставка за час появилась в восьми наиболее крупных почтовых отделениях Новосибирска, сообщает пресс-служба организации.

За две недели с момента запуска экспресс-услуги клиенты Почты воспользовались ей почти 650 раз. В среднем посылки и бандероли курьеры вручали адресатам за 57 минут, самая быстрая доставка заняла 17 минут.

Заказать и оплатить услугу можно на сайте или в мобильном приложении Почты, как только посылка поступает в отделение клиента.

«Срочная доставка особенно актуальна для больших городов, жители которых ценят каждую свободную минуту. Теперь новосибирцы могут не тратить время на визит в почтовое отделение, а получить свою посылку в течение часа дома или в офисе», — отметил директор макрорегиона Сибирь Почты России Александр Завьялов.

Активнее всего срочную доставку заказывали клиенты почтовых отделений 630049 (улица Красный проспект, 159), 630133 (улица В. Высоцкого, 45/1) и 630005 (улица Ольги Жилиной, 73).