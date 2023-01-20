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Более двух кредитов пришлось на каждого заемщика в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пачка купюр в тысячу рублей
Фото: © Sibnet.ru

Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, сколько кредитов в среднем приходится на каждого заемщика в России.

В 2022 году на одного российского заемщика приходилось в среднем по 2,3 розничного кредита. Этот уровень немного вырос за год — в 2021-м он составлял 2,2 кредита, говорится в сообщении НБКИ.

«Незначительная динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика свидетельствует о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования», — считает Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, после в марте-апреле 2022 года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло, несмотря на достаточно консервативные кредитные политики банков, отметил Волков.

По данным НБКИ, больше всего кредитов у россиян в возрасте от 25 до 30 лет (в среднем по 2,6 на каждого). Наименьшая кредитная нагрузка у заемщиков в возрасте старше 65 лет (1,8 кредита).

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