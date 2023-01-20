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Российские теннисисты столкнулись с хейтом на Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Российские теннисисты, выступающие на Australian Open в нейтральном статусе, уже несколько раз сталкивались с хейтом со стороны болельщиков — они оскорбляли Андрея Рублева и Даниила Медведева.

На встрече Рублева с финном Эмилем Руусувуори группа болельщиков развернула украинский флаг буквально перед лицом российского теннисиста и начала оскорблять его. Россиянин остановил встречу и обратился к судье на вышке.

«Я сразу сказал судье, что дело не во флаге, они могут принести любой, который хотят, я полностью понимаю ситуацию. Они начали говорить мне плохие слова и вещи», — сказал Рублев после матча.

Что кричал один из фанатов Даниилу Медведеву в матче первого круга, неизвестно, но тот нецензурно предложил ему «отвалить».

Также украинские болельщики добились запрета на демонстрацию флагов России и Белоруссии. Один из зрителей развернул российский триколор на матче украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии «решительно осудил» поступок, и Tennis Australia запретила флаги.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. В одиночных разрядах турнира приняли участие 20 российских теннисистов — шесть мужчин и 14 женщин. В третий круг вышли Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Варвара Грачева и Екатерина Александрова.

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