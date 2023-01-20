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США отреагировали на слова Медведева о ядерной войне

Источник:
РИА Новости
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США призвали Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале накануне ответил на прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что «Россия должна проиграть». Он указал, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — подчеркнул Медведев, удивившись, как это не приходит западным политикам в голову.

Патель сказал, что «это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России». «И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать», — приводит РИА Новости его слова.

«В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», — подчеркнул Патель.

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