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Уилл Смит опубликовал русскую песню и стал героем россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Уилла Смита

Страница в соцсети Уилла Смита превратилась в чат после публикации видео под песню из TikTok «Ты и я». Подписчики обсуждают в комментариях, почему актер выбрал русскую песню.

Смит разместил в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) видео игрушечной машины в дымке, приоткрывая занавес съемок спецэффектов.

«Вы удивитесь, сколько кадров в фильмах снято именно так», — написал актер под публикацией. На фоне видео играет песня «Ты и я» рэпера Xcho.

Под видео на момент публикации пользователи оставили почти 14 тысяч комментариев. Некоторые поклонники Смита осудили его за выбор композиции из-за политических событий. Но в чат вошли россияне, которые превратили актера в национального героя.

В комментариях русские пользователи пишут, что у Смита отличный музыкальный вкус, благодарят актера за публикацию. В комментариях также вспомнили, что до Смита видео под русскую песню опубликовала Ким Кардашьян.

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