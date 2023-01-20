Новосибирцы покупали туалетную бумагу и канцелярию на работу

Почти половине сотрудников из Новосибирской области приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, среди товаров были туалетная бумага, мыло, блокноты, ручки, сообщает служба исследований hh.ru.

Чаще всего новосибирцы вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности, а также средства гигиены, например, туалетную бумагу, мыло, мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники, мелкую бытовую технику и учебные материалы.

Кроме того, некоторые новосибирцы покупали для работы бензин и транспортные услуги, рабочий инструмент и программное обеспечение, спецодежду и средства индивидуальной защиты.

В то же время 63% опрошенных отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки.

Еще 28% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 17% собирают деньги на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких), 15% на корпоративы, 13% скидываются на подарки руководству, по 9% — на благотворительность и профсоюзные взносы.