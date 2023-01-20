Новосибирцы покупали туалетную бумагу и канцелярию на работу

Почти половине сотрудников из Новосибирской области приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, среди товаров были туалетная бумага, мыло, блокноты, ручки, сообщает служба исследований hh.ru.
Чаще всего новосибирцы вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности, а также средства гигиены, например, туалетную бумагу, мыло, мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники, мелкую бытовую технику и учебные материалы.
Кроме того, некоторые новосибирцы покупали для работы бензин и транспортные услуги, рабочий инструмент и программное обеспечение, спецодежду и средства индивидуальной защиты.
В то же время 63% опрошенных отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки.
Еще 28% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 17% собирают деньги на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких), 15% на корпоративы, 13% скидываются на подарки руководству, по 9% — на благотворительность и профсоюзные взносы.
DisobedientКонечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....
Nik3316ага тоже удивило, с учетом что их население в 3раза больше и кучкуются на побережье, у них 2млн))) у...
GammiPluhК сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...