Российский футбол опустился в рейтинге ниже Замбии

Фото: © Российский футбольный союз
Российская премьер-лига по итогам 2022 года заняла последнее, 80-е место в рейтинге лучших национальных первенств Международной федерации футбольной истории и статистики, опубликованном на сайте организации.
Чемпионат России проиграл лигам Нигерии, Белоруссии и Замбии, опустившись за год с 36-го на 80-е место. В рейтинге учитываются результаты клубов на внутренних и международных турнирах.
Лучшей лигой признана бразильская Серия А, второе место у Английской премьер-лиги, третье — у испанской Примеры.
Российские клубы с конца февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, что повлияло на результат.
DisobedientКонечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....
Nik3316ага тоже удивило, с учетом что их население в 3раза больше и кучкуются на побережье, у них 2млн))) у...
GammiPluhК сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...