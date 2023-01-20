Российский футбол опустился в рейтинге ниже Замбии

Российская премьер-лига по итогам 2022 года заняла последнее, 80-е место в рейтинге лучших национальных первенств Международной федерации футбольной истории и статистики, опубликованном на сайте организации.

Чемпионат России проиграл лигам Нигерии, Белоруссии и Замбии, опустившись за год с 36-го на 80-е место. В рейтинге учитываются результаты клубов на внутренних и международных турнирах.

Лучшей лигой признана бразильская Серия А, второе место у Английской премьер-лиги, третье — у испанской Примеры.

Российские клубы с конца февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, что повлияло на результат.