Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

«Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии»,— заявил WP неназванный официальный представитель США.

Глава ЦРУ проинформировал Зеленского относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Зеленский больше всего переживал насчет того, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада, приводит «Коммерсантъ» выдержки из статьи.

Бернс признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее». В итоге у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Киева со стороны США остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на 45 миллиардов долларов хватит до лета, но Киев не очень уверен в перспективах принятия конгрессменами еще одного пакета помощи.