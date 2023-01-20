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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Директор ЦРУ рассказал Зеленскому о военных планах России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

«Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии»,— заявил WP неназванный официальный представитель США.

Глава ЦРУ проинформировал Зеленского относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Зеленский больше всего переживал насчет того, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада, приводит «Коммерсантъ» выдержки из статьи.

Бернс признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее». В итоге у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Киева со стороны США остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на 45 миллиардов долларов хватит до лета, но Киев не очень уверен в перспективах принятия конгрессменами еще одного пакета помощи.

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Политика #Мир
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