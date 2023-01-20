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Новосибирские ученые разработали инновационное кадило

Источник:
Sibnet.ru
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Инновационное кадило
Инновационное кадило
Фото: © Институт катализа СО РАН

Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может практически бесконечно долго, сообщает пресс-служба Института.

Основное устройство кадила — каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 миллиметра. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения. Кадило работает на смеси пропана-бутана.

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — сказал научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН Александр Куликов.

По его словам, в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы целое устройство смотрелось гармонично.

«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — сказал Куликов.

Каталитическую горелку можно использовать на разных устройствах, где необходима мощность порядка 350-360 Вт. Для сравнения, такой мощностью обладают современные пылесосы.

Долговечное каталитическое кадило прошло «пилотные» испытания — им пользуются священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.

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