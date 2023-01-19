Российские войска перешли в наступление в Запорожской области

Российская армия перешла в наступление в районе города Орехова на территории Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал чиновник, уточнив при этом, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.

По его словам, российские военные в ходе наступления сдвинули линию противостояния на этом участке, а военнослужащие ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.

На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, при этом ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума.