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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска перешли в наступление в Запорожской области

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия перешла в наступление в районе города Орехова на территории Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал чиновник, уточнив при этом, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.

По его словам, российские военные в ходе наступления сдвинули линию противостояния на этом участке, а военнослужащие ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.

На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, при этом ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума.

Тема: Военная операция на Украине
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