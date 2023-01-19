Материнский капитал с 1 февраля пересчитают

Материнский капитал с 1 февраля увеличится до 587 тысяч рублей на первого ребенка, до 775,6 тысячи рублей — на второго.

Пересчет проведут в рамках индексации социальных выплат на 11,9%, сообщается в телеграм-канале Минфина. Всего в 2023 году на увеличение социальных выплат направят более 150 миллиардов рублей.

В целом индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, в рамках которой с 2007 года семьи получали сертификат на определенную сумму денег после рождения или усыновления второго ребенка.

С 2020 года материнский капитал стал выплачивать на первого ребенка. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составлял 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.