Минцифры примет заявки IT‑работников на отсрочку от призыва

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва стартует 23 января, сообщает Минцифры. Ведомство до 1 марта передаст соответствующие списки в Минобороны.

При этом правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии изменены — документы через портал «Госуслуг» теперь сможет подать и сам сотрудник, претендующий на льготу, говорится в телеграм-канале министерства.

Ведомство уточнило, что сотрудникам нужно успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля, работодатель самостоятельно увидит их в своем личном кабинете на портале «Госуслуг».

После этого компании до 9 февраля должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. От одной организации может быть несколько списков.

С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. Однако претендующие на отсрочку специалисты должны соответствовать ряду критериев.

Кого освободят от призыва

Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору, они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Сама компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.