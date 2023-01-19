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Депутат Госдумы допустил вхождение Украины в состав России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров допустил вхождение Украины в состав России по окончанию специальной военной операции.

Парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать, как выстраивать отношения с жителями республики, после того, как страны будут объединены.

«Мы же должны с вами понимать, военная операция когда-то закончится, и нам тогда вместе с ними жить, причем, скорее всего, в едином государстве», — отметил Федоров.

По мнению депутата, Украина не имеет прав на государственность по итогам Второй мировой войны.

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Политика #Россия
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