Депутат Госдумы допустил вхождение Украины в состав России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров допустил вхождение Украины в состав России по окончанию специальной военной операции.

Парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать, как выстраивать отношения с жителями республики, после того, как страны будут объединены.

«Мы же должны с вами понимать, военная операция когда-то закончится, и нам тогда вместе с ними жить, причем, скорее всего, в едином государстве», — отметил Федоров.

По мнению депутата, Украина не имеет прав на государственность по итогам Второй мировой войны.