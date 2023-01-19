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Названо преимущество секса на первом свидании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Секс на первом свидании помогает будущей паре понять, насколько она совместима, рассказала тренер по отношениям и психическому здоровью Рэйчел Райт.

По ее словам, стесняться и опасаться быстрого развития отношений не стоит. Однако при этом стоит оставаться честным с самим собой и прислушиваться к желаниям партнера, пишет Daily Mail.

Райт уточнила, что наиболее «подходящего времени» для секса нет, поэтому заняться им можно даже на первом свидании — главное, желание обоих партнеров.

Более того, быстрый секс помогает сразу определить совместимость темпераментов партнеров, а также понять, насколько они желают дальнейшего продолжения отношений.

Психолог подчеркнула, что популярные ранее стратегии поведения женщин «не раздавать свое молоко бесплатно» и «нельзя сдаваться быстро ради поддержания интереса» уже устарели и не актуальны в современных отношениях.

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