Microsoft прекратит продавать лицензии Windows 10

Microsoft прекратит продажу лицензий на операционные системы Windows 10. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте компании.

Последним днем, когда цифровая версия Windows 10 будет доступна для продажи, станет 31 января 2023 года. После этого пользователям станут предлагать только ключи Windows 11.

При этом компания сохранит официальную поддержку Windows 10 с регулярным выпуском обновлений безопасности как минимум до 14 октября 2025 года. В дальнейшем этот срок может быть продлен.

Прекращение продажи цифровых ключей «десятки» не означает, что они сразу исчезнут — скорее всего, длительное время они будут доступны на площадках сторонних ретейлеров.