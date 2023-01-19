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Кремль предостерег от заявлений о праве Киева на удары по Крыму

Источник:
РБК
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Кремль
Кремль
Фото: © пресс-служба Госдумы

Дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, является потенциально чрезвычайно опасной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — приводит РБК заявление Пескова.

Власти США посчитали, что Киеву, видимо, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если это будет угрожать эскалацией конфликта, написала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, сославшихся на переговоры с украинской стороной.

После начала спецоперации российские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничных регионов со стороны Украины. Им, в частности, подвергались населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Москва отреагирует, если такие удары будут нанесены.

В начале октября на Крымском мосту взорвался грузовик, погибли четыре человека и обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет завел дело о терроризме, президент России Путин обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы.

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