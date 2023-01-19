Российский хоккеист клуба НХЛ попал в ЛГБТ‑скандал

Российский защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался надеть радужный свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его позицию поддержал тренер команды и раскритиковали в соцсетях.

Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахаймом» в свитере с радужной расцветкой.

«Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — объяснил спортсмен после матча и добавил, что его вероисповедание — это русское православие.

В соцсетях Проворова сразу раскритиковали, поэтому хоккеист даже закрыл комментарии на своей странице. Некоторые болельщики потребовали убрать его в запас.

«Проворов явно не уважает "всех". Если бы он уважал всех, он бы принял участие в разминке и надел майку Pride Night. Не прячьтесь за религией», — написал журналист Пьер Лебрюн в Twitter.

«Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать Проворова в запас лишь из-за его решения», — поддержал игрока главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. Всего в составе команды он провел 495 матчей и отметился 61 заброшенной шайбой.