Пригожин заявил о захвате оборонительного узла у Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Клещеевка к югу от Артемовска (Бахмут), заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. «Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться», — добавил основатель военной компании.

«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — отметил Пригожин.

Клещеевка имеет важное тактическое значение. Ее взятие позволит охватить Артемовск с юга и ускорить окружение города.