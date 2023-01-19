НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ВТБ запустит в Telegram «цифровой банк»

Источник:
Sibnet.ru
435 0
Фото: © Sibnet.ru

ВТБ запустит «цифровой банк» в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Он будет работать на основе существующего чат-бота ВТБ.

На первом этапе с помощью нового сервиса клиенту смогут проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через Систему быстрых платежей и пополнить счет мобильного телефона.

Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

Отмечается, что к концу 2023 года в Telegram клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов. Для защиты клиентских операций реализована уникальная пятифакторная защита.

В прошлом году мобильные версии приложений ВТБ после введения западных санкций были удалены из AppStore и Google Play, что создало для клиентов определенные неудобства.

Еще по теме
Страны Евросоюза попросят раскошелиться
Госдума отклонила ежегодную выплату на школьников
Россия и Иран обсудят запуск «золотой криптовалюты»
Путин порадовался за состояние российской экономики
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль предостерег от заявлений о праве Киева на удары по Крыму
Путин тайно окунулся в прорубь на Крещение
ВТБ запустит в Telegram «цифровой банк»
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
42
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube