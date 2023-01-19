ВТБ запустит в Telegram «цифровой банк»

ВТБ запустит «цифровой банк» в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Он будет работать на основе существующего чат-бота ВТБ.

На первом этапе с помощью нового сервиса клиенту смогут проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через Систему быстрых платежей и пополнить счет мобильного телефона.

Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

Отмечается, что к концу 2023 года в Telegram клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов. Для защиты клиентских операций реализована уникальная пятифакторная защита.

В прошлом году мобильные версии приложений ВТБ после введения западных санкций были удалены из AppStore и Google Play, что создало для клиентов определенные неудобства.