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Tecno показала складной смартфон с выдвижным экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Раскладной растягивающийся смартфон Tecno Phantom Vision V
Фото: © Tecno

Tecno презентовала концепт раскладного смартфона с выдвижным экраном Phantom Vision V. В сложенном состоянии он немного больше обычного телефона, но в раскрытом виде превращается в 10-дюймовый планшет.

Отличием от большинства складных смартфонов стало то, что Phantom Vision V имеет выдвижной боковой дисплей, что позволяет растянуть экран до 10,1 дюйма — размер среднего планшета. В компании уже назвали его «убийцей планшетов», сообщает портал GSM Arena ознакомившийся с моделью.

Смартфон получил и небольшой экран на тыльной стороне. Он всегда включен и используется для отображения времени и уведомлений. С его помощью удобно делать селфи.

Смартфон довольно прочный. Корпус выполнен из аэрокосмического титана, а экран имеет 11 слоев, что делает его очень крепким, гибким и долговечным. Phantom Vision V пока всего лишь концепт, демонстрирующий технологические возможности Tecno. Компания не сообщила, будет ли он выпускаться серийно.

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