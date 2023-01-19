Tecno показала складной смартфон с выдвижным экраном

Tecno презентовала концепт раскладного смартфона с выдвижным экраном Phantom Vision V. В сложенном состоянии он немного больше обычного телефона, но в раскрытом виде превращается в 10-дюймовый планшет.

Отличием от большинства складных смартфонов стало то, что Phantom Vision V имеет выдвижной боковой дисплей, что позволяет растянуть экран до 10,1 дюйма — размер среднего планшета. В компании уже назвали его «убийцей планшетов», сообщает портал GSM Arena ознакомившийся с моделью.

Смартфон получил и небольшой экран на тыльной стороне. Он всегда включен и используется для отображения времени и уведомлений. С его помощью удобно делать селфи.

Смартфон довольно прочный. Корпус выполнен из аэрокосмического титана, а экран имеет 11 слоев, что делает его очень крепким, гибким и долговечным. Phantom Vision V пока всего лишь концепт, демонстрирующий технологические возможности Tecno. Компания не сообщила, будет ли он выпускаться серийно.