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Кэмерон изменит «Аватара 3» из‑за критики второго фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Режиссер Джеймс Кэмерон решил, что готов внести изменения в содержание третьей части «Аватара», основываясь на критике зрителей к фильму «Аватар: Путь воды».

Работа над третьей частью «Аватара» уже ведется. Планируется, что новый фильм выйдет в кинотеатрах в декабре 2024 года. Режиссер рассказал, что готов внести правки на любом этапе работы.

«Я воспользуюсь моментом, когда пыль рассеется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали в этом фильме, и я могу вернуться и немного повозиться. <…> Это не будет радикально, но, может быть, немного подкорректирую, чтобы подчеркнуть то, на что люди реагируют», — сказал Кэмерон в подкасте «Саундтрек с Эдит Боуман» о статусе третьего фильма.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что в третьем фильме «Аватар» главным рассказчиком выступит не Джек Салли, а его сын Лоак.

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