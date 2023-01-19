Nokia представила новый бюджетный смартфон

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia C12. Новинка получила большой экран, но лишена сканера отпечатков пальца и имеет скромные характеристики.

Смартфон Nokia C12 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением HD+. Он меньше своего предшественника Nokia C10, выпущенного в 2021 году, с дисплеем 6,52 дюйма.

Новинка работает на базе уже устаревающего 28-нанометрового чипа Unisoc SC9863A1. Он имеет восемь ядер и скромное графическое ядро PowerVR IMG 8322. Оперативной памяти всего 2 Гб, но ее можно расширить за счет физической и увеличить вдвое.

Основная камера одна, представлена 8-мегапиксельным датчиком, селфи-модуль — 5 мегапикселей. Никаких современных технологий, кроме ночного и портретного режимов, они не имеют.

Автономность на низком уровне. Аккумулятора емкостью 3000 мАч должно хватить на день умеренного использования. Быстрой зарядки нет — блок питания на 5 Вт в комплекте.

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Смартфон получился очень скромный по характеристикам, но крепким. Он получил корпус из поликарбоната с жесткой текстурой, закаленное стекло и влагозащиту по стандарту IP52 (от пыли и капающей воды). Купить Nokia C12 можно за 120 евро (8 950 рулей).