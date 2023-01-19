НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Nokia представила новый бюджетный смартфон

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Бюджетный смартфон nokia c12
Фото: © HMD Global

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia C12. Новинка получила большой экран, но лишена сканера отпечатков пальца и имеет скромные характеристики.

Смартфон Nokia C12 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением HD+. Он меньше своего предшественника Nokia C10, выпущенного в 2021 году, с дисплеем 6,52 дюйма. 

Новинка работает на базе уже устаревающего 28-нанометрового чипа Unisoc SC9863A1. Он имеет восемь ядер и скромное графическое ядро PowerVR IMG 8322. Оперативной памяти всего 2 Гб, но ее можно расширить за счет физической и увеличить вдвое.

Основная камера одна, представлена 8-мегапиксельным датчиком, селфи-модуль — 5 мегапикселей. Никаких современных технологий, кроме ночного и портретного режимов, они не имеют. 

Автономность на низком уровне. Аккумулятора емкостью 3000 мАч должно хватить на день умеренного использования. Быстрой зарядки нет — блок питания на 5 Вт в комплекте.

Отечественные кнопочные телефоны завоевали российский рынок

Смартфон получился очень скромный по характеристикам, но крепким. Он получил корпус из поликарбоната с жесткой текстурой, закаленное стекло и влагозащиту по стандарту IP52 (от пыли и капающей воды). Купить Nokia C12 можно за 120 евро (8 950 рулей).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Tecno показала складной смартфон с выдвижным экраном
Пользователи iPhone на iOS 16 столкнулись с множеством ошибок
Представлен новый российский бренд телефонов
Отечественные кнопочные телефоны завоевали российский рынок
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
5897
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
8520
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
9550
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
14194
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
20016
3
Как выбрать
Какую мышку выбрать геймеру
11.01.23, 19:24
1585
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
1577
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
3766
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
5639
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
6059
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Archangel3339

Интересный факт, ЧВК на территории РФ запрещены законом."Оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество)...

Archangel3339

Юридическая загадка. Ведь по сути любого можно назвать иноагентом под влиянием своих же авторов книг...

kygear

Скоро жрать друг друга начнут.Уже всеобщую любимицу Грету тумберг полицаи писюлькой по асфальту катают.

Root_in

С каких это пор отдых за границей стал предательством? Что за пред?Уверен, что многие, если не половина...