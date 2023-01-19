ФРГ порадовалась избавлению от российской энергозависимости

Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков», — приводит ТАСС слова Линднера.

Он отметил, что страна нашла «альтернативные источники энергии»: вновь открыты ТЭС, отложены планы по закрытию трех остающихся АЭС.

Германия активно развивает также инфраструктуру для поставок газа прежде всего из Норвегии и США. По словам Линднера, новый терминал для приема сжиженного природного газа был построен всего за восемь месяцев.

ФРГ перестала импортировать российскую нефть в начале года. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились после диверсии на трубопроводе.