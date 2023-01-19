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ФРГ порадовалась избавлению от российской энергозависимости

Источник:
ТАСС
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Газпром нефть
Газпром нефть
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков», — приводит ТАСС слова Линднера.

Он отметил, что страна нашла «альтернативные источники энергии»: вновь открыты ТЭС, отложены планы по закрытию трех остающихся АЭС.

Германия активно развивает также инфраструктуру для поставок газа прежде всего из Норвегии и США. По словам Линднера, новый терминал для приема сжиженного природного газа был построен всего за восемь месяцев.

ФРГ перестала импортировать российскую нефть в начале года. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились после диверсии на трубопроводе.

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Экономика #Недра и ТЭК
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