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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму

Источник:
The New York Times
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Белый дом обдумывает возможность оказания помощи Украине, чтобы та смогла наносить удары по Крыму, пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В начале конфликта на Украине американские власти отказывались предоставлять Киеву вооружения, способные наносить удары по территории Крыма. Вашингтон опасался жестких ответных шагов со стороны России.

NYT отмечает, что ситуация изменилась. Теперь в Вашингтоне полагают, что Киев должен иметь возможность бить по Крыму, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах, даже, если это повысит риск эскалации.

Источники издания отметили, что «опасения по поводу того, что Кремль нанесет ответный удар с применением тактического ядерного оружия, снизились».

В то же время Белый дом выступает против попыток захвата полуострова военным путем.

Тема: Военная операция на Украине
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