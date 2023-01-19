Госдума рассмотрит резкое подорожание лицензий для операторов

Председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн выступил по законопроекту о повышении стоимости лицензий для операторов связи с 7,5 тысячи рублей до 1 миллиона. По его мнению, это может снизить количество телефонных мошенников.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Хинштейн призвал депутатов продолжить работу в этом направлении и привести рынок связи к прозрачности, убрав с него недобросовестных представителей.

«Это очень правильная инициатива. Мы давно говорим, что на телеком-рынке необходимо наводить порядок. Дикое количество телефонных мошенничеств — это прямой результат недобросовестности отдельных (особенно мелких) операторов, которые предпочитают зарабатывать на криминале», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что в России насчитывается более 10,5 тысячи операторов связи и далеко не все работают честно. Злоумышленники не боятся отъема лицензии, так как легко могут приобрести новую за 7,5 тысячи рублей, подорожание должно усложнить эту процедуру и помочь избавиться от мошенников.