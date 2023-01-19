Лавров отверг возможность переговоров с Зеленским на его условиях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским по его инициативам не может идти речи.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта западная болтовня о том, что "они готовы, а вы" — это все от лукавого», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

По его словам, Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта, «план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение.

Лавров отметил, что Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала. Он напомнил, что западные страны запретили Зеленскому решить конфликт путем переговоров.

«Мы слышим заклинания от Запада, что "ни слова об Украине без Украины". На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договорится с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину», — констатировал глава МИД России.

Затягивание конфликта

Он отметил, что с тех пор как дали Киеву «по рукам», «западные представители говорили на все лады, что еще рано приступать к переговорам, надо больше дать ей (Украине) вооружений, чтобы она начала переговоры с более сильных позиций».

При этом, как сказал Лавров, у Запада нет единого подхода к поиску мирного урегулирования на Украине. «Все призывают к переговорам, а потом [помощник президента США по нацбезопасности] Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как он это делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя"», — пояснил он.

Москва требует от Запада честного разговора и не собирается уступать. «Наша позиция хорошо известна на этот счет. Говорить с Западом только по Украине — это бессмысленно. Запад использует Украину для разрушения системы безопасности, которая существовала в Евроатлантике долгие годы», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что «те, кто хотят услышать слово "переговоры", к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России».