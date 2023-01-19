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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Министр сравнил электромобиль E‑Neva с Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Электрический кроссовер E-Neva, разрабатываемый оборонным концерном «Алмаз-Антей», будет дешевле американских электромобилей Tesla, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Эта категория автомобилей (как Е-Neva) рассчитана на среднего покупателя исходя из платежеспособности, а Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу», — цитирует ТАСС ответ Мантурова на вопрос, будет ли E-Neva превосходить продукцию Tesla.

Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр отметил, что налаживание производства электромобилей позволяет быстрее насытить потребности рынка, поскольку не требует разработки и производства нового двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии.

Электромобиль Е-Neva был представлен в 2021 году. Его разработкой занимался Обуховский завод Санкт-Петербурга, а за дизайн отвечал местный политех. Точные технические характеристики прототипа не называются. Когда машина получит серийную версию, также пока неизвестно.

Модели Tesla 2022 года выпуска стоят около 7 миллионов рублей.

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