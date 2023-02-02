Россияне дали имена умным гаджетам

Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы, поскольку напоминают живых существ. Но без имен не остаются и умные розетки, лампочки и датчики.

Многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. Например, сочувствуют если они повреждаются: падают или разбиваются. Уговаривают снова начать работать. Так делают 42% опрошенных «Лабораторией Касперского». Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% с ноутбуками, 45% с телевизорами, 22% с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% с роботами-пылесосами.

Роботы-пылесосы стали лидерами по обладанию именами. Часто это смешные прозвища вроде Пепелац или имена киношных и мультяшных героев — Семен Семенович, Нафаня, Валли.

К устройствам умного дома люди также привыкают и начинают с ними разговаривать, а заодно давать различные прозвища. Например, лампочки становятся Светиками, датчики — Жужиками, Жучками, Крикунами.

В умном доме, в отличие от обычной электроники, назвать устройство можно практически официально, присвоив имя в приложении для управления системой автоматизации. Это позволит владельцу не запутаться в компонентах умного дома, а еще уникальное имя будет хорошо понимать голосовой помощник (Маруся или Алиса), если командовать домом через умную колонку.

К творчеству с наименованиями подталкивает и интерфейс приложения умного дома. Например, нельзя использовать идентичные имена вроде «Лампа 1» и «Лампа Один». Также запрещено использовать названия с одинаковым словом, но с разным регистром: «ЛАмПа» и «ЛАМПА». Не стоит брать названия с одинаковым словом, но с разными нечитаемыми символами. Например, «Розетка??» и «Розетка».