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Россияне дали имена умным гаджетам

Источник:
Sibnet.ru
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Умный дом Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru
Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы, поскольку напоминают живых существ. Но без имен не остаются и умные розетки, лампочки и датчики. 

Многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. Например, сочувствуют если они повреждаются: падают или разбиваются. Уговаривают снова начать работать. Так делают 42% опрошенных «Лабораторией Касперского». Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% с ноутбуками, 45% с телевизорами, 22% с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% с роботами-пылесосами.

Роботы-пылесосы стали лидерами по обладанию именами. Часто это смешные прозвища вроде Пепелац или имена киношных и мультяшных героев — Семен Семенович, Нафаня, Валли. 

К устройствам умного дома люди также привыкают и начинают с ними разговаривать, а заодно давать различные прозвища. Например, лампочки становятся Светиками, датчики — Жужиками, Жучками, Крикунами.

В умном доме, в отличие от обычной электроники, назвать устройство можно практически официально, присвоив имя в приложении для управления системой автоматизации. Это позволит владельцу не запутаться в компонентах умного дома, а еще уникальное имя будет хорошо понимать голосовой помощник (Маруся или Алиса), если командовать домом через умную колонку. 

Что умеет Маруся?

К творчеству с наименованиями подталкивает и интерфейс приложения умного дома. Например, нельзя использовать идентичные имена вроде «Лампа 1» и «Лампа Один». Также запрещено использовать названия с одинаковым словом, но с разным регистром: «ЛАмПа» и «ЛАМПА». Не стоит брать названия с одинаковым словом, но с разными нечитаемыми символами. Например, «Розетка??» и «Розетка». 

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...