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Вестерн «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Отзвуки прошлого»

Американский боевик «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем вышел в российский прокат в четверг, 19 января. Также в кинотеатрах покажут два спортивных фильма и отечественный мультфильм.

Фильм «Отзвуки прошлого» рассказывает о человеке Колтоне Бриггсе, который сильно оступился в своем прошлом. Теперь прошлое его настигло. Опасность грозит близким людям, поэтому Бриггс должен спасти самое дорогое — свою семью, а на прошлом поставить жирную точку.

Для любителей спорта будет любопытна чешская спортивная драма «Хоккей навсегда». Это история о подростке, играющего за хоккейную команду «Волки». Парень твердо намерен добиться успеха, но в команде уже есть вратарь, Мики, который не собирается уступать свою позицию.

Еще один спортивный фильм в жанре документального «Путь за мечтой». Это история первого серфера СССР Николая Попова, который сам сделал доску по чертежам из журналов и начал заниматься серфингом в СССР в 1961 году.

Для маленькой аудитории в прокат выходит российский мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения». Это полнометражный фильм с героями одноименного телесериала.

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