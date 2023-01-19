Экс‑глава Уральской республики предложил сделать Новосибирск столицей

Первый губернатор Свердловской области, бывший глава Уральской республики Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай Бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», — сказал Россель на встрече с учащимися Уральского института управления РАНХиГС.

В 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу также высказывал предложение о переносе столицы в Сибирь, параллельно построив три-пять крупных городов.

В 2022 году Новосибирск побывал в роли столицы, но только новогодней. Город был ярко украшен и реализовал специальную развлекательную праздничную программу.