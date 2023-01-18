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Путин провозгласил неизбежность победы на Украине

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин во время визита на Обуховский завод заявил, что уверен в победе России на Украине. По его словам, в основе победы лежит единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.

«Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа ОПК», — сказал президент.

Он также заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, Россия выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.

Путин отметил, что полномасштабные военные действия не прекращались в Донбассе с 2014 года. По его словам, российская сторона сделала все, чтобы урегулировать ситуацию, однако «это по определению было невозможно».

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Политика #Россия
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